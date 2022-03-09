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МО РФ: уничтожено более 90% украинских ЗРК большой и средней дальности

17:00 09.03.2022
Игорь Конашенков добавил, что также уничтожен 81 радиолокационный пункт ПВО Украины. Результатом стала потеря боевого управления авиацией и противовоздушной обороной для ВСУ. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении более 90 процентов украинских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За время проведения операции Вооруженными Силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности», - сказал Конашенков. 

Игорь Конашенков добавил, что также уничтожен 81 радиолокационный пункт ПВО Украины. Результатом стала потеря боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны. 

«В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», - отметил Конашенков. 

По словам официального представителя Минобороны России, руководство ВСУ пытается восполнить отсутствие информации об обстановке в небе за счет получения данных от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», которые ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве граничащей с Украиной Польши. Как сказал Конашенков, получение данных при этом происходит на командном пункте воздушных сил в Виннице. 

Также Конашенков рассказал о выведении из строя 90% украинских военных аэродромов.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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