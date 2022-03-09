МО РФ: уничтожено более 90% украинских ЗРК большой и средней дальности

В Минобороны России сообщили об уничтожении более 90 процентов украинских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«За время проведения операции Вооруженными Силами России уничтожен 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125. Это более 90 процентов от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности», - сказал Конашенков.

Игорь Конашенков добавил, что также уничтожен 81 радиолокационный пункт ПВО Украины. Результатом стала потеря боевого управления авиацией и противовоздушной обороной страны.

«В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, руководство ВСУ пытается восполнить отсутствие информации об обстановке в небе за счет получения данных от самолетов Е-3А системы «АВАКС-НАТО», которые ведут круглосуточное дежурство в воздушном пространстве граничащей с Украиной Польши. Как сказал Конашенков, получение данных при этом происходит на командном пункте воздушных сил в Виннице.

Также Конашенков рассказал о выведении из строя 90% украинских военных аэродромов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов