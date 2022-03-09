ВС РФ обратились к МККК с просьбой простимулировать Киев к эвакуации мирных жителей с Украины

Вооруженные силы России обратились к Международному Комитету Красного Креста с просьбой простимулировать Киев к эвакуации мирных жителей с Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Самое главное, чтобы проводилось оповещение о местах сбора и открытии гуманитарных коридоров по всем каналам связи, а также с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения», - отметил он.

Мизинцев сообщил, что боевики националистических батальонов продолжают применять запрещенные методы ведения боевых действий, а именно - посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, пытки гражданского населения.

«В настоящее время в заложниках в качестве "живого щита" радикалы продолжают удерживать более четырех с половиной миллионов мирных граждан, а также 1 197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами», - добавил он.

По словам Мизинцева, без участия Киева за сутки Москва вывезла из опасных зон 5 460 человек, из которых 1 125 детей.

Также начальник Национального центра управления обороной России сообщил: утверждение украинских властей, что желающих выехать по гуманитарным коридорам на территорию Российской Федерации нет, является ложью и откровенной провокацией.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов