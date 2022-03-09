МО РФ: украинские радикалы удерживают в заложниках более 4,5 миллиона мирных граждан

Более 4,5 миллиона мирных граждан удерживают в заложника, в качестве «живого щита», украинские боевики националистических батальонов. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время в заложниках, в качестве «живого щита», радикалы продолжают удерживать более четырех с половиной млн. мирных граждан, а также 1 197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами», - сообщил он.

Боевики нацбатальонов продолжают применять запрещенные методы ведения боевых действий - посягают на жизнь и физическую неприкосновенность людей, прибегают к пыткам и убийствам гражданского населения, заявил Мизинцев.

По его словам, без участия украинской стороны за сутки из опасных зон Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик, эвакуировано 5 460 человек, включая 1 125 детей. Всего с начала спецоперации эвакуировано более 179 тысяч человек, среди которых 45 436 детей.

Во вторник, 8 марта, силами РФ без участия украинской стороны из Херсонской области вывезено 247 иностранных граждан, в том числе 166 - Турции, 41 - Украины, 11 - Египта, 8 - Италии, 7 - Азербайджана, 6 - Пакистана, 5 - Индии, по одному из Швеции, Марокко и Бразилии.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.