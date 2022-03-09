В кабмине РФ пообещали помочь авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил целый комплекс мер для поддержки транспорта в ответ на введение Западом антироссийских санкций. В частности, премьер-министр страны пообещал помощь отечественным авиакомпаниям в сохранении парка иностранных самолетов.

«Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций», - сказал он в ходе заседания российского правительства.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках новых антироссийских санкций вводит запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Глава ЕК отмечала, что данный шаг имеет большое значение: многие используемые в РФ пассажирские самолеты были произведены в США и Европе.

Такой недружественный шаг со стороны западных стран связаны с проводимой РФ специальной военной операцией по защите народных республик Донбасса, о начале которой утром 24 февраля заявил президент России Владимир Путин.