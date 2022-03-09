Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В кабмине РФ пообещали помочь авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов

Анна Назайкина
14:38 09.03.2022
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках новых антироссийских санкций вводит запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам.
В кабмине РФ пообещали помочь авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин подготовил целый комплекс мер для поддержки транспорта в ответ на введение Западом антироссийских санкций. В частности, премьер-министр страны пообещал помощь отечественным авиакомпаниям в сохранении парка иностранных самолетов.

«Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. В железнодорожном транспорте снизим возможность влиять на работу наших компаний со стороны ряда международных организаций», - сказал он в ходе заседания российского правительства.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках новых антироссийских санкций вводит запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Глава ЕК отмечала, что данный шаг имеет большое значение: многие используемые в РФ пассажирские самолеты были произведены в США и Европе.

Такой недружественный шаг со стороны западных стран связаны с проводимой РФ специальной военной операцией по защите народных республик Донбасса, о начале которой утром 24 февраля заявил президент России Владимир Путин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:10 Армия
Видео
Минобороны России показало кадры с искореженными останками уничтоженной техники ВСУ
14:22 В стране и мире
Песков: враждебная вакханалия Запада против РФ делает ситуацию на энергорынках серьезной
13:09 В стране и мире
МИД РФ обвинил Киев и Вашингтон в нарушении Конвенции о запрещении биологического оружия
12:59 В стране и мире
Видео
Выбитые стекла и уничтоженные автомобили: корреспондент «Звезды» показал последствия обстрела ВСУ в Донецке
11:40 В стране и мире
Видео
Черное озеро: опубликованы видеокадры с места ЧП в Пензе
Популярное
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.