Армейская авиация ВКС проводит демилитаризацию Украины днем и ночью. Минобороны опубликовало кадры работы всепогодных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в темное время суток - эскадрилья базируется на одном из полевых аэродромов. Экипажи поразили зенитную установку и несколько единиц бронетехники противника управляемыми ракетами.

На оперативном аэродроме ночь, но работа не прекращается. Разогревают двигатели «Аллигаторы». Подсветка в кабине боевой машины - зеленого цвета. Это создает нужный контраст для зрения и позволяет пилоту видеть приборы без бликов. Также такая подсветка хорошо интегрируется с очками ночного видения.

Ка-52 работают в парах. На лопастях - контурные огни. С их помощью летчик понимает габариты машины. Это важно при действиях на малых высотах. Но, конечно, когда экипажи армейской авиации выходят на боевые позиции, подсветка выключается. Уничтожить зенитную установку и бронетехнику украинских националистов - такая задача поставлена командованием. В цель отправляются противотанковые управляемые ракеты. Точное попадание подтверждают видеоматериалы объективного контроля.

Эти полеты требуют настоящего мастерства, ведь летчики работают в сложных метеоусловиях и на малой высоте. Ка-52 разработан как раз для таких операций. Его винты расположены так, что можно быстро маневрировать в ограниченном пространстве.

Боевая задача выполнена и ударные вертолеты возвращаются на оперативные аэродромы. Только за минувшие сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 158 военных объектов на территории Украины. Теперь экипажи отправятся на отдых, а их места в кабинах займут новые летчики. Впереди новые боевые вылеты.

Материал подготовили: Максим Петренко и Михаил Долгов