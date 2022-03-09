Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Аллигаторы» в небе: как прошли ночные вылеты Ка-52 в рамках спецоперации на Украине

Максим Петренко
06:05 09.03.2022
Экипажи всепогодных боевых вертолетов успешно выполняют самые сложные задачи в рамках специальной военной операции на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Армейская авиация ВКС проводит демилитаризацию Украины днем и ночью. Минобороны опубликовало кадры работы всепогодных ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в темное время суток - эскадрилья базируется на одном из полевых аэродромов. Экипажи поразили зенитную установку и несколько единиц бронетехники противника управляемыми ракетами.

На оперативном аэродроме ночь, но работа не прекращается. Разогревают двигатели «Аллигаторы». Подсветка в кабине боевой машины - зеленого цвета. Это создает нужный контраст для зрения и позволяет пилоту видеть приборы без бликов. Также такая подсветка хорошо интегрируется с очками ночного видения.

Ка-52 работают в парах. На лопастях - контурные огни. С их помощью летчик понимает габариты машины. Это важно при действиях на малых высотах. Но, конечно, когда экипажи армейской авиации выходят на боевые позиции, подсветка выключается. Уничтожить зенитную установку и бронетехнику украинских националистов - такая задача поставлена командованием. В цель отправляются противотанковые управляемые ракеты. Точное попадание подтверждают видеоматериалы объективного контроля.

Эти полеты требуют настоящего мастерства, ведь летчики работают в сложных метеоусловиях и на малой высоте. Ка-52 разработан как раз для таких операций. Его винты расположены так, что можно быстро маневрировать в ограниченном пространстве.

Боевая задача выполнена и ударные вертолеты возвращаются на оперативные аэродромы. Только за минувшие сутки бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 158 военных объектов на территории Украины. Теперь экипажи отправятся на отдых, а их места в кабинах займут новые летчики. Впереди новые боевые вылеты.

Материал подготовили: Максим Петренко и Михаил Долгов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:36 Армия
Видео
Российские военные обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия
06:05 Армия
Видео
«Аллигаторы» в небе: как прошли ночные вылеты Ка-52 в рамках спецоперации на Украине
00:44 В стране и мире
Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой
02:46 В стране и мире
Нуланд назвала главную цель США на Украине
00:14 Армия
Видео
Протянуть руку помощи: как российские военные помогли эвакуировать семьи с детьми из Гостомеля
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры марша артиллерийских подразделений во время спецоперации на Украине
Видео
«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных
Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине
Видео
«Аллигаторы» в ночном небе: новые кадры боевого применения Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Неиссякаемое мужество и высочайшее мастерство: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.