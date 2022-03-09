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МИД РФ обвинил Киев и Вашингтон в нарушении Конвенции о запрещении биологического оружия

Ян Брацкий
13:09 09.03.2022
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет от США объяснений по поводу осуществляемых на Украине биологических программ.
МИД РФ обвинил Киев и Вашингтон в нарушении Конвенции о запрещении биологического оружия
© Фото: CHUTTERSNAP, Unsplash
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Ни о каком мирном использовании биологических программ США на Украине не может быть и речи, так как они поддерживались по линии Пентагона. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, Москва ожидает от Вашингтона объяснений по поводу вскрывшихся фактов работы биолабораторий США на территорий Украины.

«Мы исходим из того, что в ближайшее время минобороны США, администрация президента США обязаны ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине. Мы исходим из того, что те материалы, которые существуют на сегодняшний день, не оставляют возможности Вашингтону отмолчаться и на этот раз. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира и развития речи не идет. Эта работа финансировалась по линии Минобороны США», - сказала Захарова.

Со слов официального представителя МИД России, сотрудники биолабораторий на Украине предоставили данные об экстренном уничтожении документации по разработке опасных веществ. Таким образом, уверена она, США и Украина нарушали Конвенцию о запрещении биологического оружия. 

«А каким образом это все уничтожалось, а уничтожено ли это все было? И как это можно проверить, эти биоматериалы, сейчас? А не попали ли они в руки экстремистов, националистов, кто даст эти гарантии?» - добавила Захарова.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся биологические объекты, а Вашингтон работает над тем, чтобы они не перешли в руки российских военных.

В свою очередь, военный эксперт и бывший член комиссии по биологическому оружию в ООН Игорь Никулин счел подобную деятельность на территории Украины чрезвычайной опасной, в первую очередь для европейцев. По его мнению, официальный Вашингтон, используя утратившие политическую субъектность страны, проводит на их территории опасные биологические эксперименты. Остановить подобную деятельность, считает Никулин, можно создав организацию, подобную ОЗХО, но для контроля за нераспространением биологического оружия.

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