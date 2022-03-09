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Антонов заявил, что США боятся уличения в нарушении конвенции о биооружии

Кирилл Кунецкий
08:31 09.03.2022
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что на Украине в рамках военно-биологических программ Пентагона была сформирована сеть более чем из 30 биологических лабораторий.
Антонов заявил, что США боятся уличения в нарушении конвенции о биооружии
© Фото: Ousa Chea, Unsplash
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В США опасаются, что хранившиеся на объектах на Украине патогены могут попасть в руки российских экспертов, о чем свидетельствуют заявления Госдепа. Такое мнение высказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что на территории Украины находятся американские биологические объекты, при этом она выразила озабоченность тем, что российские военнослужащие возьмут их под свой контроль.

«В таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружии», - отметил Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства в Facebook.

Вместе с тем, по словам российского дипломата, в настоящее время уже имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Несколько дней назад в ходе специального брифинга начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов подчеркнул, что на Украине сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона, среди них были как научно-исследовательские так и санитарно-эпидемиологические исследовательские центры.

По словам Кириллова, деятельность биолабораторий на Украине с 2014 и реформа здравоохранения привели к тому, что произошел неконтролируемый рост заболеваемости особо опасными инфекциями

«На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита», - отмечал Кириллов.

Вместе с тем, по информации Минобороны РФ,  в настоящий момент идет экстренное сворачивание биологических программ. МО РФ, проанализировав документы, пришло к выводу, что украинское оборонное ведомство поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, которые находятся в лабораториях.

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