Прикрыть мирных: как российский бронепоезд помог иностранцам эвакуироваться из Украины

Больше нет железнодорожной блокады. Состав из Херсона прибывает на станцию Армянск и издает два предупредительных гудка. Поезда дальнего следования на этом направлении не ходили целых восемь лет. Первый состав - несколько вагонов с пассажирами и бронированный эшелон сопровождения.

По рельсам первыми проследовали военнослужащие. Специалисты отдельного соединения железнодорожных войск и саперы проверили железнодорожное полотно и на всем протяжении маршрута обеспечивали безопасность. Поезд шел без остановок шесть часов - через Антоновку, Каланчак, Перекопский перешеек до самого Крыма.

Все пассажиры - иностранцы, которые через свои посольства попросили вывезти их из Украины, это 248 человек. Среди них шведы, итальянцы и даже бразильцы, но большинство - граждане Турции. Много моряков, которые из-за отмены рейсов остались без работы.

«Я вообще моряк, был капитаном на гражданском торговом судне. Но сейчас плохая ситуация и я ушел с этой работы. Мы связались в турецким консульством, и вот сейчас уезжаем», - поделился капитан коммерческого судна Гюльжан Зыры.

Дальше их ждет пересадка в автобусы и трансфер до ближайшего действующего аэропорта в Сочи, а оттуда - возможность безопасно добраться домой.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев