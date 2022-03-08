Железнодорожное спасение: кадры прибытия бронепоезда из Украины в Крым

Почти 250 иностранных граждан эвакуировал бронированный поезд из Украины в Россию. Корреспондент «Звезды» встретила поезд на платформе в Армянске.

Железнодорожные станции Крыма с 2014 года работали в сокращенном режиме, принимая только внутренние поезда и электрички. Поезд стал первым, прибывшим не просто издалека, а с Украины. На нем из Херсонской области прибыли 248 мирных жителей.

Российские военнослужащие организовали безопасный вывоз граждан Турции, Египта, Азербайджана, Пакистана, Швеции, Италии, Бразилии, Индии, Украины и Марокко. В числе спасенных - 38 детей. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.