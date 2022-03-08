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«Тяжелая и последовательная работа»: как прошел третий раунд переговоров Москвы и Киева

Ян Брацкий
07:36 08.03.2022
Эвакуация мирных украинцев из зоны ведения боевых действий стала одной из основных тем третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом в Белоруссии.
«Тяжелая и последовательная работа»: как прошел третий раунд переговоров Москвы и Киева
© Фото: ТРК "Звезда"
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Создание гуманитарных коридоров было одной из главных тем российско-украинских переговоров, которые завершились в Беловежской пуще накануне. Как сообщил руководитель российской делегации Владимир Мединский, накануне, чтобы вывезти людей из окруженных городов, были готовы 400 автобусов. Но они так и остались пустыми, никто не пришел.

В России это расценили, как неспособность украинских властей контролировать действия нацбатальонов, которые удерживают мирных жителей, чтобы использовать их в качестве «живого щита». В ходе встречи не удалось достичь продвижения и по другим вопросам.

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, но она идет непросто и говорить о чем-то позитивном пока рано. Украинская сторона забрала документы на изучение домой, подписать что-то на месте не смогла», - отметил Мединский.

О том, что переговорный процесс продвигается крайне непросто заявил и член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий.

«Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа», - сказал он.

Тем временем в Харькове на мобильные телефоны местных жителей вновь приходят сообщения от местных властей - с запретом  эвакуироваться через гуманитарные коридоры.  Украинские власти заявляют, что их нет.

Тем не менее, сегодня с 10:00 Россия объявила на территории Украины «режим тишины» и предложила эвакуировать мирных жителей по гуманитарным коридорам. Предлагается открыть их в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе. Людей планируют вывозить в Гомель, Полтаву,  Запорожье, Белгород или Ростов-на-Дону, с последующей переправкой авиатранспортом дальше либо в российские города, либо во Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. 

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