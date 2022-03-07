МО РФ: украинские националисты в Мариуполе использовали мирных жителей в качестве «живого щита»

Украинские националисты используют мирных жителей Мариуполя в качестве «живого щита». Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера, около 17 часов по московскому времени, на проспекте Победы Мариуполя, военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрываясь ими, в качестве "живого щита"», - рассказал Конашенков.

С его слов, обнаружив бойцов Народной милиции, националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четверо и ранено пятеро мирных граждан. Освобожденные мирные жители были незамедлительно выведены на подконтрольную территорию, им оказана вся необходимая помощь.

Сегодня с 10:00 Вооруженные Силы РФ объявили о наступлении режима тишины и организовали работу гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Для людей предложены несколько вариантов маршрутов для того, чтобы покинуть зону ведения активных боевых действий.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Юрий Хведчин