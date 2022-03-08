Парашютисты ЦВО посвятили женщинам сложный групповой прыжок

Военные спортсмены-парашютисты Центрального военного округа (ЦВО) в честь Международного женского дня совершили сложный затяжной прыжок с парашютом с выполнением элементов групповой акробатики на аэродроме в Свердловской области.

Военные парашютисты совершили прыжок с парашютом с высоты 2500 метров с легкого многоцелевого самолета Ан-2. Во время свободного падения на скорости около 200 км/ч, которое длилось несколько секунд, спортсмены выполнили элементы групповой акробатики: совместный прыжок, перестроение, сбор в формацию (группу), фиксация положения и расход из группы. В «воздушном флешмобе» были задействованы опытные спортсмены, выполнившие от 500 до 11 000 прыжков с парашютом. Групповому прыжку предшествовала пошаговая наземная подготовка, парашютисты отрабатывали каждое движение, выверяя время его выполнения.

Сложный групповой прыжок, приуроченный к празднованию Международного женского дня, спортсмены выполнили в сложных погодных условиях. Во время прыжка температура на высоте 2500 метров составляла минус 36 градусов. Сильный мороз не помешал военным воплотить в жизнь оригинальное поздравление.

Ранее с Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравил президент РФ Владимир Путин, а также российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров , записавшие свое обращение прямо на борту МКС.

Материал подготовили: Роман Захаров, Олег Давыденко