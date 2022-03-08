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Путин обратился к российским женщинам в честь 8 марта

Роман Захаров
00:01 08.03.2022
Глава государства поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и анонсировал некоторые изменения в социальной политике РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин нашей страны с праздником 8 марта. В своем обращении к представительницам прекрасного пола глава государства пожелал, чтобы близкие им люди всегда окружали их теплом и вниманием, а также, чтобы к ним всегда возвращалась их доброта, которую они дарят своим семьям.

«Дорогие наши женщины! Восьмое марта - один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом. Чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», - сказал Путин.

Он напомнил, что мужчины в России во все времена, даже в самые тяжелые, всегда находили в себе силы, чтобы признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь «служила опорой и вдохновляла».

«И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам. За вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», - отметил президент.

Российский лидер также сообщил, что сейчас государство делает все для поддержки семьи, и это «его безусловный приоритет». Также он анонсировал нововведения в социальной политике РФ.

«Считаю, что мы должны принять новое решение: установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - объяснил Владимир Путин.

Особые слова уважения и благодарности президент высказал женщинам, работающим в сфере здравоохранения, и проходящим службу в армии.

«В наше время слова "Родина", "мама", "любимая" - для нас в одном ряду. Так будет всегда! С праздником вас! С Международным женским днем!», - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, 23 февраля президент РФ поздравил российских военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил страны с Днем защитника Отечества.

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