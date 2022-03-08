Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с 8 марта. Представительницам прекрасного пола они пожелали исполнения желаний, счастливых улыбок и всегда оставаться любимыми.

«Милые, дорогие женщины! Российские члены экипажа 66-й длительной экспедиции на МКС от всего сердца поздравляют вас с прекрасным днем - 8 марта. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними душевными чувствами. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый день ваш будет озарен счастливой улыбкой», - сказал Шкаплеров в обращении, размещенном в Instagram Роскосмоса.

Дубров, в свою очередь, добавил, что весна - это время для обновления и новых надежд, а женщины делают нашу жизнь лучше.

«Вы, дорогие женщины делаете нашу жизнь лучше, наполняете ее смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем геройские поступки. Будьте всегда желанными и любимыми», - сказал Петр Дубров.

Ранее с Международным женским днем представительниц прекрасного пола поздравил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении глава государства пожелал женщинам, чтобы близкие им люди всегда окружали их теплом и вниманием, а также, чтобы к ним всегда возвращалась их доброта, которую они дарят своим семьям.