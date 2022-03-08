Бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России за день уничтожила 32 военных объекта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: 4 пункта управления, 3 радиолокационных станции, 2 склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники», - добавил он.

Всего, по данным МО РФ, за время операции на Украине уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры этой страны.

Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль еще два населенных пункта: Передовое и Карьерная. Группировки войск ЛНР теперь контролируют Пудовку и Нижнее, а подразделения Народной милиции ДНР - Оленовку, Польное и Южнодонбасское.

Также Конашенков отметил, что в Мариуполе после завершения «режима тишины» подразделения ДНР продвинулись еще на 800-900 метров.

Накануне в МО РФ пообещали рассказать, кто из украинских чиновников использовал население в качестве «живого щита». По данным оборонного ведомства, в воскресенье, 6 марта, боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей и прикрывались ими. После столкновения с Народной милицией они открыли огонь. В результате было убито четверо и ранено пятеро мирных граждан.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов