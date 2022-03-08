МО РФ: подразделения ДНР продвинулись в Мариуполе на 800-900 метров после завершения «режима тишины»

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) после завершения «режима тишины» продвинулись в Мариуполе на 800-900 метров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполь, после завершения "режима тишины" подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 метров», - сказал он.

Конашенков уточнил, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) в течение дня заняла населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над населенными пунктам Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Российскими Вооруженными силами взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная, добавили в военном ведомстве.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, что украинские националисты не дают мирным граждан эвакуироваться из Мариуполя по гуманитарному коридору. Жителям города приходится покидать город самостоятельно, под градом пуль.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.