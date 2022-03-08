Цены на бензин в США обновили исторический максимум

Розничные цены на бензин в Соединенных Штатах возросли во вторник, 8 марта, до исторических отметок, они превысили показатель 4,17 доллара за галлон, говорится в сообщении Американской автомобильной ассоциации.

На сайте организации также было отмечено, что в среднем по стране стоимость обычного неэтилированного бензина возросла до 4,173 доллара, что стало наиболее высоким показателем за всю историю наблюдений в США.

В целом рост цен на топливо в Соединенных Штатах фиксируется на фоне того, что ряд западных стран ввели санкции против России после того, как президент Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса.

Следует отметить, что накануне, 7 марта, цена газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд и в ходе вчерашних торгов достигла почти 4 000 долларов за 1 тыс. куб. м.