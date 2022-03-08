Глава КНР предрек миру экономическую нестабильность из-за санкций против РФ

Антироссийские санкции серьезно повлияют на всю мировую экономику. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

По его словам, ограничения в том числе ударят по рынку финансов, энергетическому сектору и цепочкам поставок. Как выразился глава КНР, санкции станут новым бременем для и так уже пострадавшей от пандемии мировой экономики.

«Мы должны прикладывать совместные усилия, чтобы уменьшить негативное влияние кризиса», - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Страны Запада стали массово вводить санкции против России после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России объяснил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.

Сегодня стало известно, что британско-нидерландская компания Shell намерена отказаться от использования нефти и газа из России. По данным Bloomberg, на такой шаг готова пойти и британская British Petroleum (BP).