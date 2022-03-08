«Спасибо, что не позволили нас растерзать»: МО РФ показало кадры со словами благодарности в адрес российских военных

Министерство обороны РФ показало кадры с гражданами страны и жителями Донбасса, которые говорят слова благодарности российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Видеозапись опубликована в Instagram оборонного ведомства.

«Спасибо, что не позволили нас растерзать», - говорит жительница ДНР.

На странице Минобороны говорится, что российских военнослужащих поддерживает огромное количество людей.

«Они защищают всех нас и мир. Поддержим наших парней. Они это услышат!», - отмечается в сообщении.

Напомним, что о начале специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент России объяснил, что цель – денацификация и демилитаризация Украины.

Сегодня в МО РФ сообщили, что за время специальной операции было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. В оборонном ведомстве не раз заявляли, что не наносят удары по мирным жителям. В ходе переговоров Москвы и Киева российская сторона инициировала создание гуманитарных коридоров. С 10 утра 8 марта в ряде городов Украины Россия объявила «режим тишины».