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Под полным контролем: как ВС РФ обеспечивают безопасность ЧАЭС

Виталий Никулин
06:19 07.03.2022
Ранее российские военнослужащие доставили на станцию продукты питания долговременного хранения и медикаменты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обстановка на Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем российских военнослужащих, остается спокойной. Персонал работает штатно, любые провокации со стороны украинских диверсантов исключены.

Накануне на станцию прибыла российская гуманитарная колонна. Конвой движется по зоне отчуждения. Сейчас она опасна, как никогда. Противник использует тактику диверсионно-разведывательных групп и летучих бригад. РПГ, мины, пикапы с крупнокалиберными пулеметами.

«Националисты используют тактику террористов. Используются пикапы, летучие бригады. Происходит обстрел колонн», - рассказал офицер ВС РФ.

Гумконвой прорывается. Конечная станция - Припять. Спустя 36 лет после техногенной аварии, радиационная обстановка здесь непростая. Но, даже несмотря на «призрак» чернобыльской катастрофы, гуляющий в заголовках западных СМИ, обстановка здесь гораздо более спокойная, чем на большей части Украины. Об этом накануне президент России Владимир Путин заверил французского коллегу Эммануэля Макрона. Запорожская и Чернобыльская АЭС контролируются подразделениями российской армии и работают в штатном режиме. Провокации на объектах невозможны.

«В составе конвоев продукты питания долговременного хранения и медикаменты. Также нас сопровождают врачи-специалисты. В последствие после отработки взаимодействия с жителями и главами администраций освобожденных территорий, по заявкам местного населения, будет доставляться все необходимое для жизни людей», - заверил еще один представитель ВС РФ.

Сотрудники ЧАЭС по-прежнему не могут выехать с атомной станции. Железнодорожные пути к ближайшему и родному городу Славутич взорваны подразделениями ВСУ. Четыре десятка человек гражданского персонала остаются отрезанными от внешнего мира в зоне отчуждения.

Материал подготовили: Виталий Никулин, Ян Брацкий 

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