Макрон: Киев и Москва работают над сохранностью ядерных объектов на Украине

Россия совместно с украинской стороной с партнерами работают над сохранением целостности гражданских ядерных объектов на территории Украины. Об этом сообщил французский лидер Эмманюэль Макрон, который накануне провел беседу с президентами двух стран.

Соответствующую информацию французский лидер сообщил в своем официальной аккаунте в Twitter. Он также указал, что в процессе разговора глав государств в очередной раз прозвучали слова о необходимости прекращения огня.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с французским лидером президент РФ Владимир Путин заверил европейских партнеров, что ВС РФ в ходе спецоперации атакуют исключительно военные объекты Украины. Глава РФ также заметил, что помощь Франции могла бы понабиться для осуществления эвакуации иностранцев с территории Украины.