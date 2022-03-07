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В США согласовали процедуру для отказа от импорта нефти из России

Анна Касаткина
20:46 07.03.2022
Новый законопроект нацелен на дальнейшую изоляцию РФ от мировой экономики.
В США согласовали процедуру для отказа от импорта нефти из России
© Фото: pixabay
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Главы комитетов Конгресса США достигли согласия по законопроекту о запрете импорта нефти из России, а также отмене нормальных торговых отношений с РФ и Белоруссией. Об этом говорится в распространенном законодателями заявлении.

«Мы достигли согласия относительно дальнейших законодательных шагов, касающихся запрета на импорт энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Белоруссией», - цитирует его ТАСС.

Как ранее заявляла спикер Конгресса Нэнси Пелоси, законопроект нацелен на дальнейшую изоляцию страны от мировой экономики. Авторы документа также рассчитывают, что он станет первым шагом по исключению РФ из Всемирной торговой ассоциации.

На брифинге 7 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что американские власти признают, что введение санкций против энергетического рынка России дестабилизирует мировые рынки, однако такие меры не исключаются.

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