Слуцкий назвал украинцев тяжелыми партнерами после третьего раунда переговоров

Член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий назвал украинцев тяжелыми партнерами. Об этом он рассказал журналистам после новой встречи.

«Тяжелые партнеры, безусловно, и мы это представляли. Мы хотели, чтобы сегодня были достигнуты конкретные договоренности хотя бы по части обсуждавшихся вопросов, увезти в Москву конкретный результат по важнейшим направлениям наших консультаций. Но мы видим, что это сложно», - отметил он.

По словам Слуцкого, переговоры будут «быстро продолжены».

«Не будем тешить себя иллюзиями, что на следующем шаге, через шаг будет достигнут финишный результат. Это будет тяжелая и последовательная работа», - заявил он.

Также он сообщил: не стоит надеяться, что Киев сразу займет позицию, близкую Москве, которую затем будут безукоризненно выполнять.

Слуцкий подчеркнул, что на сегодняшний день архиважным остается вопрос гуманитарных коридоров. Он поблагодарил министерство обороны России за обеспечение безопасности мирных жителей.

Мединский после переговоров заявил, что украинские силы на местах не выполняют приказы командования. По его словам, Россия в ходе встречи с украинской делегацией поставила ребром вопрос гуманитарных коридоров.