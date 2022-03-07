Мединский о гумкоридорах: украинские силы на местах не выполняют приказы командования

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. По его словам, украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования.

Также он подчеркнул, что Москва поставила вопрос о демилитаризованной зоне ребром.

«Надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают», - отметил он.

По словам Мединского, украинская сторона дала Москве свои заверения.

Также глава делегации РФ сообщил, что стороны обсуждали политические и военные аспекты. Однако говорить о чем-то позитивном, по мнению Мединского, пока рано.

Глава российской делегации отметил, что украинские переговорщики не подписали ни одного документа, привезенного Москвой.

«Украинская сторона все эти документы забрала на изучение, подписать что-то не смогла на месте. Сказали, что мы вернемся к этому вопросу наверное на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания о переговоров не оправдались», - заключил он.

Леонид Слуцкий, который также представляет Россию на переговорах, назвал украинцев тяжелыми партнерами. Он сообщил, что архиважным остается вопрос гуманитарных коридоров.