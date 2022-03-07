Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский о гумкоридорах: украинские силы на местах не выполняют приказы командования

Иван Линдеманн
21:18 07.03.2022
Глава российской делегации отметил, что украинские переговорщики не подписали ни одного документа, привезенного Москвой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Россия и Украина в ходе третьего раунда переговоров долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Об этом заявил глава делегации РФ Владимир Мединский. По его словам,  украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования.

Также он подчеркнул, что Москва поставила вопрос о демилитаризованной зоне ребром.

«Надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают», - отметил он.

По словам Мединского, украинская сторона дала Москве свои заверения.

Также глава делегации РФ сообщил, что стороны обсуждали политические и военные аспекты. Однако говорить о чем-то позитивном, по мнению Мединского, пока рано.

Глава российской делегации отметил, что украинские переговорщики не подписали ни одного документа, привезенного Москвой.

«Украинская сторона все эти документы забрала на изучение, подписать что-то не смогла на месте. Сказали, что мы вернемся к этому вопросу наверное на следующей встрече. Скажу честно, что наши ожидания о переговоров не оправдались», - заключил он.

Леонид Слуцкий, который также представляет Россию на переговорах, назвал украинцев тяжелыми партнерами. Он сообщил, что архиважным остается вопрос гуманитарных коридоров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:00 Армия
Масштабная операция спасения: полный текст заявления штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине
23:36 В стране и мире
Россия готова подготовить и провести гуманитарную операцию на Украине
21:40 В стране и мире
Видео
Мединский заявил, что ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
18:01 В стране и мире
Видео
МО РФ: в Мариуполе националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов
17:30 В стране и мире
Видео
«Дороги засыпали камнями»: беженцы из Мариуполя рассказали, как националисты мешают эвакуации
Популярное
Видео
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Видео
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Видео
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.