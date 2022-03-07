Мединский заявил, что Россия на переговорах поставила ребром вопрос о гумкоридорах

Ключевым вопросом третьего раунда переговоров России и Украины были гуманитарные коридоры. Об этом после встречи сообщил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения», - сказал он.

Также он сообщил, что стороны продолжили дискуссию по политическим и военным аспектам, но говорить о чем-то позитивном пока рано.

«Мы приехали с большим набором письменных документов, взяли конкретные договоры, проекты, предложения. Мы надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение, подписать что-то не смогла на месте», - отметил Мединский.

По его словам, делегации договорились вернуться к этому вопросу на следующей встрече. Он уточнил, что ожидания РФ от переговоров не оправдались.

Когда состоится следующий, четвертый, раунд переговоров России и Украины, пока не сообщается. Как заявил член делегации РФ Леонид Слуцкий, диалог будет «быстро продолжен».