В Киеве заявили о позитивных подвижках по гумкоридорам на переговорах с Россией

На переговорах делегаций России и Украины удалось добиться подвижек по вопросу гуманитарных коридоров. Об этом по итогам третьего раунда переговоров заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем обращении, опубликованном в Twitter.

По его словам, согласованные на переговорах изменения в логистике гуманитарных коридоров обеспечат более эффективную помощь людям.

Интенсивные консультации двух стран по вопросам урегулирования ситуации, включая прекращение огня, продолжены, добавил Подоляк, отметив, что на сегодняшний день «существенных результатов нет».

Третий раунд переговоров РФ и Украины проходил в Беловежской пуще на территории Белоруссии. Встреча делегаций длилась порядка трех часов. Первые два раунда переговоров прошли на прошлой неделе. На второй встрече удалось договориться о гуманитарных коридорах, однако Киев неоднократно нарушал соглашение, заявил 7 марта участник переговоров, помощник президента РФ Владимир Мединский.