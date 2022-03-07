В Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

Встреча делегаций длилась три часа. О ее итогах пока не сообщается.

Первые два раунда переговоров прошли на прошлой неделе. Оба - в Белоруссии. Первая встреча продолжалась около пяти часов с перерывами, вторая - меньше трех.

В ходе вторых переговоров Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров и о временном прекращении огня. Но, как сегодня сказал глава российской делегации Владимир Мединский, Киев неоднократно нарушал соглашение.