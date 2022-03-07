За столом переговоров: первые кадры встречи делегаций России и Украины
Переговоры начались в 17:40 по московскому времени. Сколько они продлятся, неизвестно. Первая встреча длилась пять часов с перерывами, вторая – чуть меньше трех.
© Фото: Белта
|
За столом переговоров: первые кадры встречи делегаций России и Украины
Переговоры начались в 17:40 по московскому времени. Сколько они продлятся, неизвестно. Первая встреча длилась пять часов с перерывами, вторая – чуть меньше трех.
© Фото: Белта
|
Картина дня
18:39 В стране и мире
«Думала, дом взорвали»: жители Луганска рассказали о моменте после ракетного удара ВСУ по нефтебазе
18:01 В стране и мире
МО РФ: в Мариуполе националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов
17:30 В стране и мире
«Дороги засыпали камнями»: беженцы из Мариуполя рассказали, как националисты мешают эвакуации
16:33 Армия
Начальник войск РХБЗ РФ: на Украине сформировалась сеть биолабораторий в рамках программ Пентагона
16:07 В стране и мире
Песков: РФ готова прекратить спецоперацию «в любой момент» при выполнении Киевом требований
Популярное
В МО РФ заявили, что все необходимое для реализации военно-биологической программы США вывезено из Украины
Человеческие трагедии: беженцы из Мариуполя рассказали об обстановке в городе
Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ
Подлинное мужество: три подвига российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев