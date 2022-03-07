За столом переговоров: первые кадры встречи делегаций России и Украины

© Белта

Переговоры начались в 17:40 по московскому времени. Сколько они продлятся, неизвестно. Первая встреча длилась пять часов с перерывами, вторая – чуть меньше трех.

В ходе вторых переговоров стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и временном прекращении огня. Но, как сегодня заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Киев неоднократно нарушал соглашение.