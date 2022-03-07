Вооруженные силы России взяли под контроль еще пять населенных пунктов Украины

Вооруженные силы России взяли под контроль еще пять украинских населенных пунктов. Об этом объявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь», - отметил он.

Также Конашенков сообщил, что российские ВС продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией уничтожены 26 военных объектов, в том числе пункта управления, радиолокационная станция, 5 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

По словам представителя МО РФ, в Мариуполе по всем мирным жителям, которые пытаются выходить из домов, украинские националисты открывают огонь.

Как рассказал Конашенков, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Людям приходится прятаться в подвалах.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов