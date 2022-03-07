МО РФ: в Мариуполе националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов

В Мариуполе по всем мирным жителям, которые пытаются выходить из домов, украинские националисты открывают огонь. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Люди на стенах и дверях домов вынуждены писать краской: "не стреляйте - здесь дети!". Однако нацисты, используя террористическую тактику, именно в домах с надписями "не стреляйте – здесь дети!"разворачивают свои огневые точки», - отметил он.

Как рассказал Конашенков, обстановка в оккупированном националистами Мариуполе тяжелая. Людям приходится прятаться в подвалах.

«Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах», - сообщил он.

Также в Минобороны РФ заявили, что группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка и Александровка. Подразделения Народной милиции ДНР установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка. Российские ВС контролируют Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновку, Майорово и Ремовку.

Уточняется, что всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь. Минобороны неоднократно говорило, что с помощью высокоточного оружия уничтожает только военные объекты, огонь по мирным гражданам не ведется.

По последним данным МО РФ, бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов.





Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов