Армия В Минобороны России заявили о двух уничтоженных ВКС РФ украинских пунктах управления Бомбардировочной и штурмовой авиацией уничтожены 26 военных объектов. © Видео: Минобороны России © Фото: МО РФ Читайте нас на: Подразделения Вооруженных сил России продолжают наносить удары по объектом военной инфраструктуры Украины. Воздушно-космическими силами уничтожено два украинских пункта управления, сообщили в Минобороны России. «Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники», - заявил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. На брифинге он также сообщил о продвижении Вооруженных сил России и Донецкой и Луганской народных республик. Так, удалось взять под контроль еще 17 населенных пунктов. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика