В Минобороны России рассказали о продвижении сил ЛДНР и ВС РФ

Силам Донецкой и Луганской народных республик удалось взять под контроль еще 12 населенных пунктов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшовка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка», - сказал он.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что подразделения российских Вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка.

«Всем мирным жителям освобожденных населенных пунктов оказывается гуманитарная помощь. Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов», - добавил Конашенков.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.