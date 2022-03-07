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Тотальный страх: что рассказывают спасающиеся из Мариуполя беженцы

Ян Брацкий
12:32 07.03.2022
Горожане пересекут границу с Ростовской областью и на автобусах будут доставлены в пункты временного размещения в Таганроге и Ростове-на-Дону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители Мариуполя и ближайших к нему деревень спешат покинуть зону ведения боевых действий по гуманитарному коридору, о работе которого сегодня утром заявили в Минобороны РФ. Для испуганных и уставших мариупольцев это едва ли не единственный шанс выжить. В городе бесчинствуют националисты, которые используют мирных людей в качестве «живого щита».

«Многие люди просто не знают и очень боятся. Они настолько запуганы, что когда слышат звук автомобиля - прячутся по подвалам. Очень страшно, особенно с детьми», - призналась одна из горожанок.

Для выхода из Мариуполя подготовлены сразу два пути: маршрут №1 - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону и далее доступными видами транспорта в пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

«Через гуманитарные коридоры беженцы из Мариуполя пересекут границу с Ростовской областью через пункт пропуска Весело-Вознесенка. Там для них подготовлены 13 автобусов, которые доставят людей в Таганрог и Ростов-на-Дону и далее они смогут добраться к своим родным или остаться в пунктах временного размещения», - рассказала корреспондент «Звезды» Ксения Николаева.

Некоторые из тех, кто бежит сегодня, уже завтра вновь будут вынуждены вернуться опасным обратным путем в Мариуполь.

«Мы не могли проехать по трассе с Волновахи. Вся территория на Мариуполь простреливается. Нас ехало две машины и ехал брат. Он отправился к родственникам в Донецк. Сейчас мы едем в Ростов, чтобы сестру с племянницей отправить в Москву, а сами будем возвращаться в Мариуполь к матери. Поедем под обстрелы», - поделился житель села Дмитриевка Андрей Иволга.

На период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

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