ВС РФ объявили о режиме тишины и открытии гумкоридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Российские Вооруженные Силы с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум для выхода мирного населения. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«По личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10:00 7 марта 2022 года объявляют "режим тишины" и открывают гуманитарные коридоры», - сообщили в координационном штабе.

Все попытки официального Киева обвинить Москву в срыве гуманитарный ситуации в этот раз бессмысленны, отметили в штабе. Контроль за исполнением режима тишины и процессом вывода мирного населения будут осуществлять расчеты беспилотников.

Гуманитарные коридоры из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. После этого желающие будут доставлены авиационным транспортом в Россию.

Для выхода из Мариуполя подготовлены сразу два пути: маршрут №1 - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону и далее доступынми видами транспорта в пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова людей будут выводить по маршруту: Харьков, Нехотеевка, Белгород, а далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в пункты временного размещения.

Для жителей Сум предложены два варианта: маршрут №1 - Сумы, Суджа, Белгород, далее самолетами, поездом или автобусами в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 - Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.