«По дороге пулеметы валялись»: что известно о происходящем в ДНР во время спецоперации

Бойцы Народной милиции ДНР уже несколько дней ведут ожесточенные бои в Волновахе. Город на Мариупольском направлении, важнейший форпост украинских войск и нацбатальона «Айдар». Украинские военнослужащие превратили жилые дома, плотную застройку, в самый настоящий укрепрайон. Снайперские точки нацбатальонов обустроены на крышах домов. Там же находятся наблюдательные пункты и корректировщики огня. Так создается ощущение, что стрельба ведется со всех направлений сразу.

«Получается вот от данного места, 250-300 метров, стоит дом. Там сидят наши и проводят прострел близлежащим большим домам, где есть выходы на чердаки, двухэтажные дома с окнами хорошими большими, откуда можно вести огонь. Периодически простреливается по нам как с автомата, так и со снайперской винтовки СВД. Миномет 120, ищем, где-то здесь должен работать, все утро по нам сыпал», - рассказал боец Народной Милиции ДНР Николай.

Бронетехнику и огневые точки националисты из батальона «Айдар» разместили прямо посреди жилых домов. Именно это и является прямым свидетельством того, как они прячутся за спинами мирных жителей Волновахи, как прикрываются женщинами, детьми и стариками.

У украинских военных подорваны БМП. При этом подорван и грузовик, подвозивший боеприпасы. А с обеих сторон находились жилые дома, бойцы ВСУ прятали свои вооруженные подразделения именно в частном секторе.

Военнослужащие Донецкой Народной армии подбили два танка Т-64 ВСУ. Сдетонировали боекомплекты и оторваны башни и у первого, и у второго танка. Стрелковый бой лишь изредка затихает. Впрочем, под таким натиском, прозрение наступает даже у самых идеологически крепких националистов. Например, начальник разведки «Айдара» Тарас Радченко сдался Народной Милиции ДНР, когда понял, что старшие командиры их просто бросили.

Украинские националисты используют мирное население в качестве живого щита, об этом прекрасно знают бойцы Народной Милиции ДНР, поэтому и не применяют артиллерию. Каждый дом приходится отбивать по отдельности. Ситуация меняется практически с каждой минутой.

На первый взгляд кажется, что люди оставили Волноваху. Но буквально на ближайшей улице уже просматриваются несколько десятков человек. В настоящее время буквально каждый дом имеет глубокий и надежный подвал. Эти жители Волновахи уже трое суток не выходили из подвала. Националисты не дали им покинуть город и выехать в сторону Донецка. Люди страшно напуганы от разрывов снарядов, которые прилетают со позиций нацбатальона.

В окруженном бойцами ДНР Мариуполе также идут тяжелейшие бои. По данным министерства обороны России, боевики нацбата «Азов»* заминировали завод «Азовсталь» и теперь хотят взорвать его вместе ссотрудниками. Как и в Волновахе, тяжелые вооружения размещают в жилых кварталах, пытаясь подставить под ответный огонь мирное население. Донецкие и российские военные предпринимают попытки организовывать гуманитарные коридоры. Накануне в Донбассе был объявлен режим тишины. Военные планировали вывести 200 тысяч мирных жителей из Мариуполя и 15 тысяч - из Волновахи. Однако националисты не дали этого сделать.

«Боевики “Азова”* привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», - сообщал глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ и нацбаты активно теснят и со стороны Луганской Народной Республики. Подразделения милиции ЛНР освободили восемь населенных пунктов, включая станицу Луганскую и город Счастье. Местные жители говорят, что у многих наворачивались слезы, когда город был освобожден. А в городском клубе впервые за 8 лет люди, не боясь, пели «День Победы».

Украинские военные придерживаются уже очевидной для себя тактики - тактики выжженной земли. Не сумев удержать тот или иной населенный пункт, ВСУ отступают на артпозиции и буквально засыпают снарядами жилые дома. Однако перед этим откровенно грабят сельские магазины, дворы, отбирают у людей личный транспорт. В поселке Бугас военные взломали магазин, а свалить вину попытались на местных жителей. В поселок Павлополь удалось въехать сразу после того, как его покинули подразделения ВСУ. Местные жители рассказывают, что украинские военные убегали, бросая даже оружие. Теперь они разносят поселок.

«С 23-го на 24-е число три или четыре кассеты "Градов" сюда прилетело, и все исчезли, даже генераторы остались работать, дизельгенераторы никто не потушил, не выключил, исчезли. По дороге и пулеметы валялись, и автоматы, и каски, и сейчас каски валяются, и броники валяются», - говорит житель села Павлополь Николай.

Бойцы ВСУ настолько торопились, что не забрали с собой даже большую часть документов, которые сейчас внимательно изучают военные ДНР. Командование украинских морских пехотинцев, уходя, оставили коробку, в которой есть даже детские послания воинам украинской армии, однако поздравления в основном с Новым годом. Детские пожелания так и остались в этой коробке. По всей видимости, никто их не читал.

На Мариупольском направлении украинские части бросают вооружение в рабочем состоянии прямо на позициях. Автоматические и противотанковые гранатометы и боеприпасы к ним, патроны и снаряды. Прямо в поле брошенным оказался украинский танк Т-64. Экипаж покинул абсолютно исправную машину и бежал. Внутри полный боекомплект, ствол зачехлен. На брошенных позициях ВСУ практически каждый день находят боеприпасы иностранного производства. Это Британский ПТУР NLAW, с помощью которых украинские военные думали одержать победу.

Те самый ПТУР «Джавелин» американского производства, которыми украинские военные обещали наглухо закрыть границу от угрозы российских танков чаще всего, либо уничтожаются, либо попадают в руки НМ ДНР. Это еще одно доказательство, кто вооружал и накачивал украинскую армию. Оружие в рабочем состоянии, не стрелянное. Донецкие военные говорят, что сильнее всего сопротивляются националистические подразделения и называют это агонией. Тем, кому все же удалось вырваться из Мариуполя на подконтрольную ДНР территорию могут вздохнуть. Самое страшное уже позади.

Тем временем армия ДНР при поддержке российских войск продолжает наращивать силы на Мариупольском направлении. Город уже взят в кольцо и разгром находящихся там подразделений, говорят военные, - это лишь дело времени. В регионе уже никто не сомневается, что победу над националистами Донбасс, при поддержке России обязательно одержит.

В том, что победу над националистами Донбасс, при поддержке России обязательно одержит, здесь уже никто не сомневается. Слишком долго терпели и слишком большую цену заплатили. И продолжают платить. Накануне стало известно, что при попытке спасти и вывести из занятой националистами Волновахи мирных жителей, погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», Владимир Жога, радиопозывной - Воха. На этом посту он сменил легендарного Арсена Павлова, «Мотороллу» и сам стал легендой.

Но Донбасс живет, борется за собственную свободу и остается верным своей истории. Песня «Донбасс за нами», которую сочинили донецкие музыканты, посвящена событиям Великой Отечественной, при этом очень точно передает смысл того, что происходит сейчас.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная на территории РФ.