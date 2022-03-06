Путин присвоил звание Героя России Владимиру Жоге посмертно
Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему накануне в ходе проведения спецоперации по освобождению Донбасса, звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», – сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что присвоил старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за совершенные подвиги на спецоперации по защите Донбасса. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.