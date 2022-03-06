В стране и мире Путин присвоил звание Героя России Владимиру Жоге посмертно Виталий Музыка Путин подписал указ о присвоении звания Героя РФ Жоге В. А. за героизм и мужество на спецоперации по защите Донбасса © Фото: vovchik1313 Вконтакте Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему накануне в ходе проведения спецоперации по освобождению Донбасса, звание Героя Российской Федерации посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», – сказано в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что присвоил старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за совершенные подвиги на спецоперации по защите Донбасса. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика