«Европа хочет деэскалации»: Запад начал отворачиваться от Украины

«Путин никогда не проигрывал войну» - такой заголовок американского журнала Newsweek показывает наглядно - на западе вдруг осознали, что во всех военных конфликтах современности Россия побеждала. И вот президент США Джозеф Байден фактически сдает Киев. Вашингтон официально заявил - ничем помочь не можем, но желаем удачи. И верим в дух иранского народа, - американский президент видимо забыл, кто там с кем воюет.

«Наши народы соединяют глубочайшие связи. Мы с вами. Мы с вами. Путин может окружить Киев танками, но ему никогда не сломить дух иранского народа», - сказал Байден.

США вступать в боевые действия не собираются - слишком очевидно, что российские вооруженные силы готовы к отражению любой атаки. И в Вашингтоне понимают - одно дело воевать в Ираке или Афганистане, и совсем другое - против одной из самых современных и боеспособных армий мира. И те угрозы, которыми бросался Байден до начала спецоперации по факту оказались ложью - Вашингтон никак не сможет поставить на колени Россию, так говорят даже в эфире американских каналов.

«Некоторые угрозы санкциями сделаны за считанные дни до того, как Владимир Путин продемонстрировал всю бессмысленность наших санкций. "Величайшие санкции в истории!" - говорила Камала Харрис в своей дурацкой маске в понедельник. Она - фигляр. И вы это знали. А теперь стало очевидно, что это фиглярство - настоящая угроза для нас», - сказал журналист Fox News Такер Карлсон.

Фактически США изо всех сил стараются не спровоцировать Россию. Беспрецедентный случай - Пентагон на всякий случай даже отменил запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерные боеголовки. Пуск должен был состояться в среду, но перед стартом его перенесли. И только спустя несколько часов Пентагон выступил с официальным заявлением.

«США не будут делать похожих шагов. И чтобы продемонстрировать что у нас нет намерений в вовлечении в любые действия, которые могут быть неправильно поняты, руководство министерства обороны постановило, что испытания ракеты Minuteman III назначенные на эту неделю, будут перенесены», - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Штаты сами подстраховались, но Украину по прежнему накачивают оружием. Но будет ли от него польза на поле боя? Чтобы эффективно использовать те же «стингеры» или «джавелины» нужна хотя бы неделя тренировок. Пока все заканчивается тем, что это оружие просто попадает в руки к российским военным или к ополчению Донбасса. Очень часто вместе с пленными украинцами, которые просто не знают - как из этого стрелять. И это вся помощь, которую Украине может оказать Запад. Американский военный аналитик Скотт Риттер уверен - НАТО ничего не может противопоставить России.

«Блок НАТО перебросил свои войска в Ирак на 20 лет, США занимались тем, что убивали пастухов и выламывали двери в домах иракцев. Мы не можем воевать с тем, что видим на Украине прямо сейчас. То, как русские сейчас работают - просто поразительно. Это современное комбинированное использование разных родов войск - НАТО не имеет ничего, что можно им противопоставить», - сказал Риттер.

И похоже в НАТО начинают это понимать - по крайней мере даже вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной повис в воздухе. Для этого нужно быть готовыми сбивать самолеты и вертолеты. А это означает прямой военный конфликт с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник вдруг заявил, что в альянсе полностью исключают возможность введения «бесполетной зоны» над Украиной.

«Мы поясняем, что не будем вмешиваться в конфликт на Украине, и в том числе, в украинском небе. Единственное, как мы можем обеспечить бесполетную зону над Украиной - это послать свои самолеты сражаться с российскими. Мы понимаем отчаяние Украины. Но если мы пойдем на такой шаг, это может привести к полномасштабной войне в Европе», - сказал Столтенберг.

Быстрее всех переобулся Борис Джонсон. Британский премьер, который на словах был едва ли не главным противником России, вдруг заявил - сражаться с русскими подданные Ее величества не собираются. И даже добровольцев на Украину Лондон посылать не будет - в России это точно не так поймут.

«Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе: мы не будем сражаться с российскими войсками на Украине. Наши подкрепления здесь, в Тапе, прочно находятся в пределах границ стран членов НАТО, и это глубоко правильный поступок. Говорить о том, что Великобритания поддерживает или поощряет отправку добровольцев на Украину, в корне неверно. Соединенное Королевство ничем подобным активно не занимается», - сказал Джонсон.

Предельно понятные слова, очевидный смысл - пусть Украина даже не рассчитывает на военную помощь. И это послание даже не Киеву, а Кремлю. Джонсон открыто говорит - Британия не хочет ссориться с Россией. Он пережил несколько неприятных минут, когда прямо на пресс-конференции его публично отчитала украинская журналистка. Куда же пропала решимость господина премьер-министра бороться с русскими, когда дошло до дела?

В Европе еще неделю назад предупреждали Россию об ужасающих последствиях. Но теперь пыл растеряли даже в Польше. Российский транспортный борт Ил-76 по прямой пересек польское воздушное пространство, несмотря на то, что Варшава на весь мир торжественно заявила, что закрывает небо для российских самолетов. Но когда понадобилось топливо для атомной электростанции закрытое воздушное пространство приоткрыли. И Новый, и Старый свет вынуждены признать - за военной спецоперацией по демилитаризации Украины они могут только наблюдать.

«Я хочу подчеркнуть - Польша не намерена принимать участие в войне. Я прошу, чтобы таких опасений не было, и прошу не слушать такую информацию, что мы где-то там готовимся потому, что мы хотим принять участие в войне, что кто-то хочет посылать польских солдат на войну или что Польша имеет намерение посылать свою боевую технику на войну», - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Ни Европе, ни Америке война просто не нужна. А экономические ограничения может и ударят по нашей экономике, но еще ни разу в истории внешнее давление не заставляло Россию менять свое решение. И всегда нужно помнить - от санкций страдают и те, кто их вводят, говорит бывший мэр французского города Бонневиль Жюль Рио.

«Уверен, что эксперты в каждой европейской стране не поддерживают действия своих правительств, потому что понимают последствия. Макрон вчера говорил, что цены вырастут для обычных граждан, и это на фоне уже достаточно высоких цен. Невозможно представить, что Европа сможет обойтись без России. Но думаю, что наши страны достаточно разумны, чтобы в конечном итоге найти решение», - сказал Рио.

8 лет Россия призывала к переговорам, - к мирному и бескровному решению конфликта на юго-востоке Украины. В ответ Киев наращивал военную мощь, украинская армия обстреливала мирные города из тяжелой артиллерии. При этом Запад фактически игнорировал гуманитарную катастрофу в Донецке и Луганске, а несогласным с официальной позицией слова просто напросто

«Нужно понимать, что во Франции половина кандидатов на пост президента выступают за выход страны из НАТО. Альянс постоянно заявляет, что будет вооружать, поставлять оружие на Украину, чтобы она могла продолжать сопротивляться. Европа хочет деэскалации, но в НАТО настаивают, чтобы каждая страна поставляла оружие и снаряжение», - сказал Рио.

Жюль Рио оставил пост мэра, переехал в Москву и вместе с москвичами празднует День Победы, планирует получить гражданство и заниматься бизнесом. Когда спрашивают - а почему Россия? Отвечает - здесь можно жить в безопасности и спокойно заниматься своим делом. А во Франции уже стоит вопрос - а нужен ли вообще европейцам Североатлантический альянс - руководство которого уже давно не занимается обороной, а создает очаги напряженности под боком у старого света?

Высказался и немецкий канцлер Олаф Шольц, заявив, что Германия конечно Россию осуждает, но Берлин не собирается ни разрывать контакты, ни прекращать торговать с нашей страной. Но главное в выступлении Шольца - это сигнал Украине, да и вообще всем, кто продолжает верить европейским политикам. Все надежды Киева на вступление в Евросоюз и НАТО изначально были напрасными. Никто и никогда даже и не собирался принимать Украину ни в ЕС, ни в Североатлантический альянс.

«Отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным, этот вопрос сейчас не обсуждается. Сейчас не время поднимать вопрос о вступлении Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз», - сказал Шольц.

А об этом вступлении - пусть не в НАТО ну хотя бы в Евросоюз - украинское руководство грезило на протяжении последних восьми лет.