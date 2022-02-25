Силы ДНР и ЛНР захватили американские ракетные комплексы Javelin

Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступательные действия на позиции ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе боевых действий силам народных республик Донбасса, в частности, удалось захватить американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», - заявил он.

Также отмечается, что группировке войск ЛНР удалось продвинуться на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. Соединения и воинские части Донецкой Народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе, добавил Конашенков.

Накануне, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов