«Пройти через непростой период»: как Россия отвечает на новую санкционную войну

Главные цели, которые Европа и Америка преследуют, вводя драконовские санкции против России - это полный развал нашей экономики. При этом главная надежда у Запада, что взлетевшие за облака цены заставят людей выйти на улицы и начать показательное свержение власти, а тут уж Запад подсуетится и начнет возмущенному народу дарить печеньки, всячески его поощряя - такая надежда на «Майдан дубль два». Вот только с менталитетом нашего народа и готовностью нашего правительства демпфировать угрозы. Европа и Америка несколько просчитались.

Простые россияне от санкций не пострадают - и пенсии будут вовремя, причем проиндексированные, и минимальный размер оплаты труда будет пересмотрен в сторону увеличения – это не просто заявлено правительством, это подписано президентом.

«Мы с Михаилом Владимировичем предварительно обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество – как я его назвал в своем выступлении, "империя лжи", пытается реализовать в отношении нашей страны», - сказал президент Владимир Путин.

Вопрос цен, действительно, волнует больше всего. Но главные продовольственные компании уже договорились - цены в большом процентном соотношении не повышать и максимально ориентироваться на внутренний продукт. Развитием и диверсификацией внутреннего рынка сейчас занимаются все - от президента и правительства, до депутатов Государственной Думы. И тут же начинают возникать вопросы.

«Если вчера доска стоила семь тысяч за куб, сейчас она стоит 20 тысяч. А что произошло? Лес наш. Доска производная из кругляка. Сейчас санкции, по идее все должно не вырасти в цене, а подешеветь. Давайте поручим, чтобы на следующей неделе были приглашены представители правительства, отвечающие за ценовую политику, контроль в этой части - ФАС и, конечно, отраслевые министерства», - заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Есть в указе президента от 2 марта конкретные меры по поддержке и развитию отечественных IT отраслей, и максимальные преференции для отечественных предпринимателей. Во-первых, правительство введет мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до конца текущего года. Бизнесу также продлят систему компенсации расходов по использованию российской системы быстрых платежей. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Власти выделят пять миллиардов рублей на субсидирование ранее выданных кредитов аграриям и продление сроков уплаты налогов. Еще шесть миллиардов будет направлено для сохранения льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса.

«Главные задачи сегодня - они ясно сформулированы. Мы должны обеспечить сохранение рабочих мест. Мы должны обеспечить заработную плату. Обеспечить безусловное выполнение государством всех взятых на себя социальных обязательств. Мы договорились, что не будем создавать гигантских законопроектов, не будем собирать все, а потом принимать. Возникает проблема - ее надо немедленно решить! Надо дать эти возможности!», - заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, сейчас рассматривается и проект закона, который даст правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на любые изменения, включая возможность оперативно перераспределять бюджетные ассигнования.

«Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Мы вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», - заявил Мишустин.

Поможет государство и тем российским компаниям, которые занимаются производством лекарств - некоторые иностранные марки могут сейчас пропасть из аптек. Правительство России получает право устанавливать особый порядок лицензирования для фармацевтики. Эта мера направлена на стимулирование развития производства лекарств, которые не имеют российских аналогов.

«Правительство получит дополнительные полномочия, которые позволят быстрее принимать решения по лекарствам, медицинским изделиям, причем по самому широкому кругу вопросов. Мы сможем вводить ограничения на вывоз медицинских изделий из нашей страны, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям», - заявил Мишустин.

А утром в воскресенье пришло сообщение о том, что Visa и MasterCard отключают Россию от трансграничных операций. Это касается, как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования Visa и MasterCard за рубежом. Но в России все карты этих международных платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в обычном режиме до истечения срока их действия.

«Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту», - сообщили в Центробанке.

В сфере импортозамещения уже есть и вполне осязаемые успехи. Например, надежную связь Калининградской области со всей страной теперь будет гарантировать новейший автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский». Флаг на нем подняли в минувшую пятницу. В церемонии, по видеосвязи, принял участие и президент России Владимир Путин.

Паром построен Невским судостроительным заводом совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard. Это не просто еще один шаг в импортозамещении - это символ того, что никакие санкции Европы и Вашингтона развитие России не остановят.

«И как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие. Будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны и, конечно, на Балтике, на наших арктических территориях и на Дальнем Востоке, в том числе обязательно завершим строительство новых современных паромов для Сахалина и Курильских островов. Уверен, наши предприятия, инженерные и конструкторские бюро справятся с поставленными задачами», - сказал Путин.

Санкции, вмененные России, на самом деле, поделили мир, буквально, пополам. Южная Корея, например, поддержав санкции по банковскому сектору, тем не менее, отказалась уходить с российского рынка. Южнокорейские смартфоны, стиральные машины, автомобили и другие потребительские товары не будут подпадать под американские ограничения, поскольку они поставляются не для военных нужд. Не присоединились к санкциям Мексика, Индия, Китай, Египет. А Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже назвал запреты, введенные Западом против России, «преступлением против русского народа» и «экономической войной».

«Их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией! Россия - мощная страна, одна из великих держав XXI века. Мы знаем, что основная форма войны североамериканского капитализма - это экономическая война», - заявил Мадуро.

Выступить против нас отказались и страны БРИКС. Для справки - в них проживают 43% от общего населения планеты. При этом у Китая первая, а у Индии третья экономики мира по ВВП и паритету покупательной способности. На этом фоне цены на энергоносители в Европе, больше всего ратовавшей за санкции, но на 40% зависящей от российского газа, бьют все рекорды.

Причем, Россия кран подачи газа не перекрывает, по-прежнему предлагая Европе заключение долгосрочных контрактов. Но Германия, тем не менее, начала искать варианты покупки газа в обход российских поставок - ее заставляют, и она соглашается. Америка для Германии оказалась ближе России. Но Россия, к ужасу ЕС и США, к санкциям оказалась готова. Даже заморозка «Северного Потока - 2» не стала для нас сюрпризом.

«Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что НАТО послушно последует за Соединенными Штатами. Я не сомневался, что то же самое сделает Евросоюз. Уже сейчас ясно, что "Северный поток - 2" сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене - абсолютно подчиненное, несамостоятельное место», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Диверсификация газовых потоков и взаимоотношений уже началась. Строительство нового газопровода в Китай, мощностью 50 миллиардов кубометров, согласовано с Монголией, через которую протянутся нитки «Союз Востока». Кстати, 50 миллионов кубометров - это ровно столько же, сколько Россия сейчас поставляет Германии. При этом, Пекин решительно выступает против любых односторонних санкций.

«Мы выступаем решительно против любых односторонних санкций. Китай и Россия продолжат поддерживать регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной основе. Давление западных стран на Россию никогда не было эффективным способом решения проблем. Это лишь приведет к усилению противостояния», - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Если кубометр газа или баррель нефти понятия для простого обывателя вещь несколько условная, то табло аэропорта и пустые стойки регистрации на международные рейсы – абсолютная физическая реальность. 36 стран закрыли небо для России. Россия в ответ поступила ровно так же, закрыв полеты над страной тем, кто ввел санкции против российских авиакомпаний.

В первую очередь от «закрытого неба» пострадали зарубежные держатели акций российских авиакомпаний. Вслед за ними в крутое пике ушли акции европейских авиакомпаний. Перелеты над Россией закрыты, обходные маршруты - это и время, и деньги, и ресурс воздушных судов, поскольку на новых маршрутах пришлось использовать другой тип воздушных судов.

Но закрытием воздушного сообщения дело не закончилось. Вдогонку к закрытому небу, России запретили и эксплуатацию самолетов европейского, канадского и американского производства. Лишили и запчастей. Всего Россия арендует у иностранных собственников 515 самолетов, рыночная стоимость которых - 10 миллиардов долларов. В лизинге 777 машин. Возврат такого количества самолетов - это и для иностранных собственников, и для лизинговых компаний - кошмарный сон и реальная трагедия. Альтернатива - арендовать самолеты у стран Азии - ну и развивать свое производство.

«Я думаю надо отдать сотни этих лизингованных самолетов их владельцам, пусть это будет их головная боль, а нам просто арендовать воздушный флот в тех странах, которые не участвуют в санкционной истории. Это Ближний Восток и Азия. Там сейчас в период пандемии у множества авиакомпаний есть незадействованный парк самолетов. которые просто стоят ввиду отсутствия пассажиров. Основную ставку надо делать, и это понимание пришло не сегодня, все-таки на отечественную авиатехнику», - заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

Накануне авиационный учебный центр Аэрофлота посетил президент России. На встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний Владимир Путин рассказал, что нынешний кризис - это возможность для нашей страны развить свой авиапром.

«Вы знаете, здесь есть и минусы, конечно, неудобство для людей, но есть и плюсы с точки развития внутренней инфраструктуры. Мы будем развивать собственную авиацию. Собственные воздушные суда будем строить, такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал", и так далее. Необходимо развивать дальше аэродромную сеть. Целая программа существует развития аэродромной сети», - заявил Путин.

Первые ассиметричные санкции в адрес Европейского Союза и Америки, последовали от Роскосмоса. Сотрудничество России с Европой и США в космической сфере будет сокращено. Совместные научные эксперименты на МКС поставлены «на паузу», поставки главных комплектующих для космической промышленности США прекращены.

«Планировалось в 2022-24 годах дополнительно поставить 12 двигателей РД-181, велись также переговоры о поставке двигателей РД-181М с улучшенными характеристиками, но мы считаем, что в этой ситуации мы не можем дальше снабжать США нашими лучшими в мире ракетными двигателями, пусть они летают на чем-то еще, на своих метлах, эти поставки мы замораживаем», - сказал Рогозин.

Из ощутимых в наш компьютерный век ударов стал запрет на экспорт микроэлектроники в Россию. Тайвань - мировой монополист - в рамках санкций, отказался поставлять нам микросхемы и чипы. Но и к этому мы оказались внутренне готовы - в кратчайшие сроки в России будет реализован план по импортозамещению таких высокотехнологичных продуктов. Возникли проблемы и с зарубежным программным обеспечением, поэтому официальные российские структуры уже начали переходить на российский софт. Разработчикам и производителям программного обеспечения указом президента предоставлены невиданные до того преференции. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин.

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», - заявил Михаил Мишустин.

Ударили санкции и по российским олигархам. В Европе и Америке, в рамках четвертого пакета санкций, как его называют наши «заклятые друзья», уже начались первые конфискации и имущества, и капиталов.

«Сегодня я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллионы долларов от властей - хватит. Министерство юстиции собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми деньгами», - заявил президент США Джозеф Байден.

Объективно оценить происходящее в нашей стране после начала военной операции по демилитаризации и денацификации Украины попробовали и зарубежные журналисты, которых, кстати из России никто не выгонял. Репортеры главного американского канала АВС, для чистоты эксперимента, решили расспросить не москвичей, а жителей Подмосковья об их отношении и к событиям на Украине, и к санкциям, которые обрушились на нашу страну. Удивлению американцев не было предела. В репортаже, снятом возле воинского мемориала в Красногорске, американский журналист констатировал - в Подмосковье убеждены: Россия на украинской территории борется против нацизма. Местные жители не просто не критикуют решение о проведении спецоперации, они приветствуют его.