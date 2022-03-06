МО РФ: 61 объект военной инфраструктуры ВСУ поражен массированным ударом ВС РФ 5 марта

Вооруженные силы России нанесли 5 марта массированный удар по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. В результате был поражен 61 объект. Среди них военная техника, склады боеприпасов, пункты управления и радиолокационные посты. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», - заявил Конашенков.

Всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Утром 6 марта был выведен из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов