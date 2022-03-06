ВС РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове

В Министерстве обороны России сообщают о промежуточных итогах спецоперации ВС РФ на Украине. Военнослужащие продолжают наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

Вечером 5 марта ВС РФ нанесли массированный удар, в результате которого поразили 61 объект инфраструктуры ВСУ. В числе них оказались 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста.

На следующий день, утром 6 марта, был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. В результате него удалось вывести из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов