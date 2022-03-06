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МО РФ: за сутки истребительная авиация и ПВО ВКС РФ сбили два вертолета и шесть беспилотников Украины

10:14 06.03.2022
Среди пораженных воздушных средств имеется БПЛА «Байрактар».
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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За сутки истребительная авиация и ПВО ВКС РФ сбили два вертолета и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, отметив, что среди сбитых воздушных средств есть ударный беспилотник «Байрактар».

 «За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито... два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2"», - сказал Конашенков.

Всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Вечером 5 марта был нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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