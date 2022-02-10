На Украине рассказали о проблемах с беспилотниками Bayraktar

На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.

По словам Чмута, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки.

«…у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», - рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».

Кроме того, не все гладки с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».

Ранее стало известно, что Киев запустил собственное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Украина расширила сотрудничество с Турцией. Вместе с тем Ермак не забыл упомянуть, что все свои действия Киев координирует с американскими партнерами.