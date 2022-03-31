Басурин заявил, что украинским силовикам будет отказано в выходе по гумкоридору из Мариуполя

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Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинским силовикам не будет предоставлен выход по гуманитарному коридору из Мариуполя.

Он обратил внимание, что такое предложение в их адрес уже было сделано. Но, как сообщил Басурин, они отказались, и потому считаются преступниками. Об этом он рассказал РИА Новости, отметив, что им гарантируется сохранение жизни.

«Им уже было сделано такое предложение, они отказались. Поэтому они, считается, уже не боевики, они являются преступниками. Потому что они убивали гражданское население. Да, мы гарантируем сохранить им жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», - отметил Басурин.

Также представитель Народной милиции заявлял, что военные наемники, задержанные при освобождении территории ДНР, предстанут пред судом. В частности, он говорил об иностранных наемниках, отношение к которым будет иным, чем к военнопленным.