Бои в центре: как войска ДНР вырывают Мариуполь из рук украинских националистов

Штурм города близится к завершению. На окраинах люди уже вышли на улицы. Там разрывы снарядов слышны раз в два часа, нацбаты запускают мины куда попало. В центре же стрельба не прекращается ни на минуту.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Еще 11 мирных жителей Мариуполя пострадали в результате обстрелов ВСУ. Среди раненых один ребенок. Об этом сообщили в представительстве ДНР. Около 700 человек за сутки эвакуированы в село Безыменное. Окраины города полностью находятся под контролем Народной милиции республики.

Бои сейчас идут в центре. Военным приходится проверять каждый метр из-за расставленных минных ловушек. На передовой работает наш корреспондент Станислав Иващенко.

«Мы находимся в самом сердце Мариуполя. Это исторический центр. Вот драматический театр, тот самый, где устроили провокацию украинские боевики. Вооруженные формирования Украины подорвали здание, а обвинили в этом российские Вооруженные силы. Отсюда до передовых позиций всего 250 метров, а до металлургического завода, в котором засели боевики, всего 750 метров. Слышны разрывы снарядов», - прокомментировал корреспондент.

Военнослужащие из России и ДНР пошли в атаку. Бои идут возле железнодорожного вокзала у берега Азовского моря. Там же находится одно из крупнейших предприятий Мариуполя.

«В городе идет стрелковый бой и бомбежки, а за моей спиной черный дым. Это прорываются российские Вооруженные силы на металлургический завод», - заметил корреспондент.

Штурм города близится к завершению. На окраинах люди уже вышли на улицы. Там разрывы снарядов слышны раз в два часа, нацбаты запускают мины куда попало. В центре же стрельба не прекращается ни на минуту.

«На центральной улице Мариуполя постоянно идет стрелковый бой. Слышны пулеметные очереди, а еще несколько часов назад они были вот на этом самом месте. Посмотрите, вот здесь целые дома, это позиции Вооруженных сил России, а вот эти сгоревшие - это позиции ВФУ. Они уничтожали улики, поджигали дома», - сказал корреспондент.

Российские танкисты пока ждут команды. Работают совместно с морской пехотой. Одну из машин украинцы подбили противотанковой реактивной управляемой ракетой. Экипаж спасся, сразу продолжил бой на другом танке и уничтожил 30 украинских пехотинцев.

Мариупольцы сидят в подвалах многоэтажек ровно месяц. Выходят, только чтобы приготовить поесть на костре и погреться на солнце. Находиться на улицах пока небезопасно. Вооруженные формирования Украины обстреливают ракетами жилые дома.

Одна из выпущенных по Мариуполю ракет попала в торец жилого дома. Боеголовка оставила после себя воронку глубиной около 10 метров. Обвалилось несколько балконов, разрушен фундамент.

На выезде из города вереница машин. Колонна российских автобусов эвакуирует мариупольцев в Ростов-на-Дону. А вот желающие уехать на территорию, подконтрольную Украине, вынуждены добираться в Запорожье сами. Пробка перед блокпостом растянулась на два километра. Киевские власти не организовали гуманитарный коридор.

Автомобильный затор и в обратную сторону. С риском для жизни люди едут в освобожденные от нацбатов кварталы Мариуполя искать родственников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов