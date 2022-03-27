Рогозин пообещал найти партнеров для проекта ExoMars-2022 после отказа европейцев

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После отказа европейских партнеров от совместной с Россией реализации программы ExoMars-2022, Москва может предложить сотрудничество специалистам из Китая или стран Персидского залива. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сами, либо с другим партнером, который тоже обсуждается... я не исключаю того, что вместо европейцев у нас появится иной партнер, это может быть страна Персидского залива или Китай», - сказал он на памятном мероприятии к 54-летию со дня гибели первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее стало известно, что ракета «Протон-М» после отмены проекта ExoMars-2022 все равно отправится на Байконур по плану и будет задействована в другой миссии, но уже по российской программе

До этого корпорация «Роскосмос» обратилась с письменным обращением к партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием отменить незаконно введенные санкции. Копии обращения направлены главам NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам. По мнению Рогозина, коллективный Запад маниакально разрушает международное сотрудничество в космическом пространстве.