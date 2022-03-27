В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рогозин пообещал найти партнеров для проекта ExoMars-2022 после отказа европейцев

Ян Брацкий
15:20 27.03.2022
По словам генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», Россия может предложить сотрудничество Китаю или странам Персидского залива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay
Читайте нас на:

После отказа европейских партнеров от совместной с Россией реализации программы ExoMars-2022, Москва может предложить сотрудничество специалистам из Китая или стран Персидского залива. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Сами, либо с другим партнером, который тоже обсуждается... я не исключаю того, что вместо европейцев у нас появится иной партнер, это может быть страна Персидского залива или Китай», - сказал он на памятном мероприятии к 54-летию со дня гибели первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее стало известно, что ракета «Протон-М» после отмены проекта ExoMars-2022 все равно отправится на Байконур по плану и будет задействована в другой миссии, но уже по российской программе

До этого корпорация «Роскосмос» обратилась с письменным обращением к партнерам по проекту Международной космической станции (МКС) с требованием отменить незаконно введенные санкции. Копии обращения направлены главам NASA, а также Канадскому и Европейскому космическим агентствам. По мнению Рогозина, коллективный Запад маниакально разрушает международное сотрудничество в космическом пространстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:20 В стране и мире
Видео
Рогозин пообещал найти партнеров для проекта ExoMars-2022 после отказа европейцев
14:52 В стране и мире
Мантуров заявил, что Россия сможет производить необходимые лекарства
14:35 В стране и мире
Видео
Съемочная группа «Звезды» около часа укрывалась от штурма ВСУ в бункере под Бердянском
14:34 В стране и мире
Вучич сравнил Сербию с деревней галлов из комиксов про Астерикса и Обеликса
13:15 В стране и мире
Российских граждан в апреле ждут новые выплаты и индексация пенсий
Популярное
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Видео
Разрушительная сила: момент уничтожения «Бука» ВСУ российским «Искандером» попал на видео
Видео
Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибров» по объектам ВСУ из акватории Черного моря
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.