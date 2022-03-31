В МИД заявили, что Россия в качестве ответной меры внесла в «черный список» высшее руководство ЕС

Согласно заявлению, в «черном списке» оказались высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран - членов ЕС, а также общественные деятели и работники СМИ.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что в качестве ответной меры Российская Федерация внесла в «черный список» высшее руководство Европейского союза. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

«В ответный российский "черный список" внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран - членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», - говорится в заявлении МИД РФ.

Согласно заявлению, соответствующая вербальная нота Министерства иностранных дел России передана в представительство Европейского союза в Москве.

Ранее заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин на заседании рабочей группы Организации Объединенных Наций заявил, что страны, использующие мнимую угрозу «русских хакеров», не заинтересованы в реальном взаимодействии с РФ. По его словам, политика некоторых стран выстроена на обвинении Российской Федерации.

До этого глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил о подготовке указа об ограничении въезда в РФ граждан «недружественных стран». Также глава МИД РФ отметил, что для граждан третьих государств и лиц без гражданства принято решение облегчить порядок въезда и пребывания в Российской Федерации для безопасного возвращения в свои государства.