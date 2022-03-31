МИД РФ: мнимая угроза «русских хакеров» используется в политических целях

Политика некоторых стран выстроена на том, чтобы обвинить РФ, а не выстроить реальное взаимодействие.

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Использующие мнимую угрозу «русских хакеров» страны не заинтересованы в реальном взаимодействии с РФ. Об этом заявил заместитель директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин на заседании рабочей группы ООН.

«Мы делаем вывод, что те страны, которые обвиняют Россию во всех смертных грехах, но при этом не хотят работать по официальным каналам, на самом деле не заинтересованы в реальном взаимодействии, а лишь используют мнимую угрозу "русских хакеров" в политических целях», - цитирует слова дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ объявило о столкновении с беспрецедентными по масштабу кибератаками на портал Госуслуг, а также поручило разработать меры по защите информационной инфраструктуры Российской Федерации.