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Путин предупредил о возможной волне миграции из развивающихся стран в Европу

Игнат Далакян
17:27 31.03.2022
Согласно словам Владимира Путина, вслед за продовольственным кризисом в Европе наступит еще один - миграционный.
Путин предупредил о возможной волне миграции из развивающихся стран в Европу
© Фото: Paul Zinken, dpa, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин предупредил о возможности новой волны миграции из развивающихся стран в Европу на фоне последних событий в мире и действий западных политиков. Об этом он рассказал в четверг на совещании по развитию авиастроения.

«За продовольственным кризисом последует еще один, неизбежно - еще одна волна миграции, в том числе и прежде всего в европейские страны», - указал президент России.

По словам Владимира Путина, «шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах - я уже сейчас сказал об этом - к трагедии массового голода».

«Естественно, возникает вопрос: а кто за это отвечает? Кто ответит за это?», - задался вопросом президент РФ.

Ранее Владимир Путин призвал дать россиянам возможность покупать билеты на авиарейсы по доступным ценам. Он отметил, что в парке компаний России должна вырасти доля отечественных самолетов.

На совещании по поддержке авиаотрасли российский президент также заявил, что Российская Федерация остановит контракты на покупку газа при отказе от оплаты в рублях. По сообщению Владимира Путина, отказ от покупки газа в рублях будет считаться неисполнением обязательств недружественными странами по газовым контрактах.

Кроме того, Путин сообщил, что Соединенные Штаты пытаются перевести страны Европы на дорогой американский СПГ, что подрывает конкурентоспособность европейских компаний.

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