Путин призвал дать россиянам возможность покупать авиабилеты по доступным ценам

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность покупать балеты на авиарейсы по доступным ценам. Он отметил, что в парке российских авиакомпаний должна вырасти доля отечественных самолетов.

«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене», - заявил Путин на совещании по развитию авиастроения.

Ранее российские авиакомпании начали переводить свои авиапарки в отечественные реестры. Компания «Россия» заявила о переводе 125 самолетов, а компания Utair - 50 самолетов.