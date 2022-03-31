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Путин призвал дать россиянам возможность покупать авиабилеты по доступным ценам

Алексей Курильченко
16:27 31.03.2022
Президент отметил, что в парке российских авиакомпаний должна вырасти доля отечественных самолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян должна быть возможность покупать балеты на авиарейсы по доступным ценам. Он отметил, что в парке российских авиакомпаний должна вырасти доля отечественных самолетов.

«Это важно и для российских авиакомпаний, в том числе частных, чтобы они развивались как динамичный прибыльный бизнес, и, конечно, для пассажиров, чтобы у них была возможность купить авиабилет по доступной цене», - заявил Путин на совещании по развитию авиастроения.

Ранее российские авиакомпании начали переводить свои авиапарки в отечественные реестры. Компания «Россия» заявила о переводе 125 самолетов, а компания Utair - 50 самолетов.

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